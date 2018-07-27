（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）駐美代表高碩泰今天出席由美國國務院舉辦的宗教自由部長級會議，凸顯台灣積極參與國際公民社會。這項會議全球有超過80個國家組團參加，但中國因宗教不自由，未獲邀請。



宗教自由部長級會議（Ministerial to Advance Religious Freedom）從24日起，一連3天在美國國務院舉行，全球超過80個國家派出部長級代表參加。台灣代表團除高碩泰外，內政部、外交部及非政府組織，亦有官員與學者赴會。



高碩泰今天與各國部長級代表合影，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）另有行程，臨時改由國務院宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）代表，高碩泰與蓬佩奧也無緣首度同框。



高碩泰接受訪問時表示，台灣積極參與國際公民社會，在各種場合，透過正式發言、圓桌討論，與各國代表團多方接觸，向各國說明台灣落實宗教自由的現況：包括推動宗教替代役，支持外籍勞工信仰，透過教育與公民團體相關活動傳達宗教自由。



在問及美國航空公司遭到中國施壓，被迫改變網站上的台灣名稱，此事是否有和美國國務院溝通，高碩泰表示，相關議題的討論與溝通從來沒有間斷。



高碩泰也指出，政府立場相當清楚，也嚴正譴責中國使用這類手法矮化國格，德不孤必有鄰，打壓霸凌的手段並不能讓中國更偉大。（編輯：屈享平）1070727