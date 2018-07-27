匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

行政院通過「數位國家，創新經濟發展方案」（簡稱DIGI+方案），從2017年到2025年要投入1700億經費，持續優化台灣寬頻網路涵蓋率，佈建高速寬頻網路建設，推動數位經濟。針對後匯流時代的法規要如何修改與制定，才能符合產業發展需求？新台灣國策智庫邀集學者專家召開「數位匯流修法與立法」圓桌論壇會議，探討如何讓台灣相關法規跟上網路時代的快速變動。

新台灣國策智庫執行委員、台灣數位匯流發展協會理事長吳世昌表示，台灣數位匯流提了20年，但是進展相當緩慢，根據數位匯流協會長期調查，國人知道「數位匯流」這個名詞與意涵的比例相當低，這些跟修法速度跟不上都有一定程度相關。

吳世昌認為，目前除了由國家通訊傳播委員會(NCC)已經提出的電信管理法及數位通訊傳播法草案正在立法院審議中，包括廣電三法要如何修法？如何跟數位匯流融合？都是相當重要的議題。

元智大學資訊傳播系助理教授葉志良表示，台灣人行動上網流量亞洲第一、世界第二，在後數位匯流時代的網路管理更顯重要，現行法規只能防君子不能防小人，因為像是境外業者、侵權網站全都管不到，建議NCC的組織需要調整，將功能擴大，甚至要有部分網路管制權力，才能真正做到規管。

交通大學傳播研究所教授李秀珠認為，主管單位應該根據市場規則、架構找出遊戲規則，讓大家可以正常運作，才能讓媒體發展到最好情況。世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯表示，現代年輕人已經不太知道什麼是有線電視、系統業者，因為接觸的新媒體就是OTT，而且絕大多數都沒有付費觀念，如何管理OTT是主管機關需要面對的問題。

淡江大學大傳系暨研究所副教授系主任許傳陽表示，數位匯流對電信、電視、MOD的管理應該一致化，市場出現差別管理將產生法律危機，數位通傳法應該更積極處理境外業者的部分，經政府高度宣示出來。

中原大學財經法律系助理教授林孟楠表示，看到政府十幾年來在資通訊產業的政策協調機關不統一，早期70年代末期是經建會統籌國家資通訊政策及法律修正，2000年之後因為政府組織改造有點失去定位，最近看到國發會出面表示願意統籌，建議NCC可以跟國發會多溝通協調，做出更長遠的規劃。

台北大學法律系助理教授黃銘輝表示，其實數位匯流的平台責任需要先處理，否則現在只是摸著石頭過河，NCC應該善用授權規定，像是網路直播這意的新議題，都能透過授權的方式作出規範。東吳大學法學院暨法律系副教授胡博硯也認同NCC應該多做開放授權，只是會考驗NCC有沒有勇氣訂出這些授權規範，因為相對回到NCC的壓力會變更大。

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