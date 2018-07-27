美歐貿易紛爭停火 川普宣稱美國農民勝利中央社 (2018-07-27 08:31)
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普和歐洲聯盟（EU）達成協議停止貿易爭端後，他今天宣布這是美國農民的勝利，但目前還不清楚，貿易停火何時才能為遭受報復性關稅傷害的人們帶來救濟。
川普昨天和歐盟執委會（EC）主席榮科（Jean-Claude Juncker）達成協議的細節仍不明確，且各界有不同解釋，但歐盟確實避免美國向進口汽車徵收新一輪的關稅，美國還承諾要取消課徵進口鋼鋁關稅。
作為交換，川普說自己成功爭取讓歐盟購買更多美國大豆和天然氣。
他在農業重鎮愛阿華州的一場集會向支持者表示：「我們剛為農民開拓歐洲市場。」
美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，在代價高昂的貿易紛爭中心，停戰將「立即解決」關稅和歐盟報復的問題。
梅努欽向CNBC新聞網表示：「我們將展開談判的第一個問題是…關於鋼鋁關稅和報復性關稅的問題。」
梅努欽還證實，美國不會實施威脅性的汽車關稅，汽車關稅將對德國各大汽車製造商造成傷害，而目前談判仍在進行中。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070727
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