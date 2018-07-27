希臘森林大火80多死 幾乎肯定是縱火中廣新聞網 (2018-07-27 08:01)
奪走至少八十多條人命的希臘森林大火，幾乎已經可以確定是有人縱火，火是從星期一開始燒起，波及多個濱海村莊，目前還有幾十人沒以尋獲，六十多個在醫院治療的傷者，有時多人沒有脫離險境，死亡人數可能還會增加。(夏明珠報導)
濱海觀光聖地馬蒂鎮村毀人亡，許多罹難者是在快跑到懸崖邊時被火吞噬，他們被時速高達120公里強風推送的野火追上，也有許多幸運者即時跳海逃生。
調查單位幾乎已經可以確定這場浩劫是縱火引發，在極端氣候的助長下，星星之火，一發不可收拾。差不多同一時間，雅典週邊有15場火在燒，裡面可能不只一樁是縱火。
馬蒂鎮幾乎被燒個精光，官員前往災區探視，被憤怒的居民包圍，他國防部長反指大火造成那麼重的傷亡，居民也有責任，他們蓋了太多違章建築，森林以外的空地，都被房子佔據，它阻斷了通往海邊的路
。
今年是史上最熱的反聖嬰年，熱浪在全世界肆虐，北半球的四大洲無一倖免，不只希臘，連北歐的瑞典，都發生森林大火。
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