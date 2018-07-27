桃園市萬壽路 2 段上的一間機車行， 26 日晚上約 11 時左右發生大火。警方獲報後隨即派遣消防隊前往救災，救出的 6 人中有 1 名莊姓老婦已無生命跡象，其他 5 人分別送往醫院急救，其中 3 人傷勢較嚴重，使用高壓氧治療中。

警方表示，火警發生位置在桃園市萬壽路 2 段一間 4 層樓民宅， 26 日晚間 10 時 52 分接獲火警消息，消防局獲報屋內有多人受困，隨即派遣 18 輛各式消防車輛前往救援。

警方指出，火勢經過控制後，從屋內救出受困 6 人，其中 4 人在救出時沒有呼吸心跳，經送醫搶救後除了 60 歲莊姓老婦搶救無效，其餘的5名傷患暫無生命危險。詳細起火原因還有待調查釐清。