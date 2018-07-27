▲豬塚健太（左）與松坂桃李有大膽床戲。（圖／車庫娛樂 , 2018.7.26）

日本限制級電影《娼年》有不少令人臉紅心跳的超尺度情節，更讓臉書直接拒登廣告。片中，松坂桃李不僅和8名女子挑戰極致床戲，還有一場隱藏版的「男男情慾戲」，他和劇中同樣身為「娼夫」的男子，因工作背景相近，自然而然地相知相惜，瞬間擦出超乎想像的火花，愛撫全身和吸吮手指的畫面，帶出只有男人才懂的「隱藏版的敏感帶」，讓劇情超展開。

電影先改編為R15級的舞台劇，當時由松坂桃李與豬塚健太主演，兩人毫不扭捏詮釋大膽情慾戲，是整部作品的一大看點。而將作品搬上大銀幕後，導演將「男男情慾戲」的部分處理得更加激情卻又不失細膩。而在預告片中，松坂桃李是位沒人生目標的青年，所以決定到俱樂部賣淫，服侍不少年長女性，更與同業豬塚健太於包廂纏綿。

▲松坂桃李飾演娼夫撫慰每一位客人。（圖／車庫娛樂 , 2018.7.26）

豬塚健太分享和松坂桃李的拍攝過程，他說：「劇中我和松坂桃李的情慾戲，在一天內就拍完了。彩排練習時，好像花了不到一個小時吧？因為我們之前有過舞台劇合作的經驗，實際拍攝也進行得很順利！我們身體的節奏默契非常好，我跟桃李都說：『很快就結束了呢！』我想我們的身體真的很有默契。」

豬塚健太表示，在讀完這部作品的劇本時，也瞭解了女性各式各樣的煩惱和慾望，同樣也知道了男性們隱藏在內心中的渴望與歸屬感。《娼年》8月10日在台上映。