（中央社雅典2018年7月26日綜合外電報導）希臘公共秩序與公民保護部長托斯卡斯今天表示，一份「重要」的情資顯示，近日發生的歷來最嚴重野火肇因「犯罪行為」，也就是有人縱火。這波野火已奪走83人性命。



托斯卡斯（Nikos Toskas）在記者會上表示，起於彭特利庫斯山（Mount Pentelicus）的野火23日蔓延到首都雅典東方海岸的馬蒂地區（Mati），這起野火「有一些疑點，我不瞞你們，有重要的情資促使我們展開調查」。



他說：「有重要跡象顯示可能是縱火的犯罪行為。」他又說，警方取得的證據導向這種看法，但他未多說明。



他也強調，「氣候變遷造成的極端氣候情況」也助長了火勢。（譯者：林治平）