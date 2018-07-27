寮國水壩潰決，搜救作業還在繼續，官方公佈27人罹難的數字，遭到居民以及國際救援組織質疑，他們認為死亡人數，可能遠高於此。（夏明珠報導）



寮國當局對於搜救情況，沒有多做說明，也禁止外國媒體採訪，BBC的記者一度進入壩區，很快就被驅離，他們也設法採訪到一些生還者，在最接近災區的一家醫院，記者見到一對夫婦，他們兩個年幼的女兒都被大水沖走。男人說，大水來的時候，他把妻子和女兒放在船上，他用力的穩住船，可是水流實在太強，他hold不住，船翻了，一歲大的小女兒被沖走，他和太太忙著救小女兒的時候，大女兒也被洪流捲走。他眼睜睜的看著這一幕，腦子裡一片空白，不知道該怪誰。



搜救還在進行，當局封鎖消息，加上災區位置偏遠，媒體也探聽不到內情。



不過單就事故本身，就讓寮國當局面子非常掛不住，它要把自己打造成亞洲發電機的雄心大志，快要淪為笑話，一座全新的水壩，怎麼那麼容易就垮了，這是它們不得不面對的質疑。



目前官方證實的罹難人數是27，還有131人失蹤，加起來大約一百五十多人，不過當地居民說，可能有多達三百人喪命。目前還有三千多人受困。兩個災情最慘重的村莊，兩百多棟民宅，只剩下十棟。



