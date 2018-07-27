白宮顧問：歐盟將助川普對抗中國中央社 (2018-07-27 07:02)
（中央社華盛頓2018年7月26日綜合外電報導）白宮經濟顧問柯德洛今天表示，歐洲聯盟執行理事會主席榮科已向美國總統川普承諾，他將協助美國對抗中國的貿易措施。
路透社報導，柯德洛（Larry Kudlow）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時也表示，歐盟將立即開始增加採購美國黃豆、牛肉和液化天然氣。
他說：「美國和歐盟將結盟對抗中國，因為中國實質上破壞了世界貿易體系。榮科主席（Jean-Claude Juncker）昨天非常明確表示，他打算在中國問題上面幫忙川普總統。」（譯者：林治平）
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