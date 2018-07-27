▲平鎮先發投手古林睿煬。（圖／學生棒球聯盟提供）

統一獅隊近期可望簽下今年季中選秀第一指名的高中生強投古林睿煬，以他的身手，不但簽約金上看500萬以上，更可望超越2002年興農牛選秀狀元「阿甘」蔡仲南的600萬史上最高簽約金，睽違17年再度打破中職簽約金紀錄，成為史上簽約金最高的球員。

據了解，目前獅隊跟古林的簽約已到最終階段，獅隊預計會開出700萬以上的超級「天價」合約簽下他，並且他也將打破廖健富去年創下555萬高中生史上最高簽約金，以及隊史高中生簽約金最高505萬（陳韻文）的紀錄，成為中職史上最高身價高中生。

古林睿煬究竟是何人？有這麼大的本事？

根據國外球探透露，古林身材184公分、81公斤，加上他的球速可快達145公里以上，若加入獅隊，不但未來有機會成為先發大將，也勢必會成為未來獅隊先發輪值角色。

此外，古林畢業於平鎮高中，也入選U18中華隊代表，尤其他的未來性相當被看好，有機會跟隊友戴培峰在中職賽場上對決。

而古林曾經有機會旅外，最後選擇投入中職發展，獅隊願意開出「天價」發揮誠意，也是對選手的肯定與尊重。