休士頓太空人隊積極補強，交易來天使隊鐵捕Martin Maldonado（馬納多），他去年才是2018年捕手金手套得主，也可看出太空人想要衛冕的決心。

太空人去年擊敗道奇拿下世界大賽冠軍，陣中好手如雲，不過捕手部分需要加強，目前天使隊落後太空人高達15.5場勝差，有機會從這起交易獲得新秀。

Martin Maldonado對天使隊很重要，他是天使捕手群阻殺率（4成44）最高，守備率也是全聯盟第五。

而他本季2成23打擊率，32分打點，5發全壘打，今年球季後，就會成為自由球員。