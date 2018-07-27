MLB／大谷搭檔被交易 太空人換來鐵捕馬納多NOWnews今日新聞 (2018-07-27 04:32)
休士頓太空人隊積極補強，交易來天使隊鐵捕Martin Maldonado（馬納多），他去年才是2018年捕手金手套得主，也可看出太空人想要衛冕的決心。
太空人去年擊敗道奇拿下世界大賽冠軍，陣中好手如雲，不過捕手部分需要加強，目前天使隊落後太空人高達15.5場勝差，有機會從這起交易獲得新秀。
Martin Maldonado對天使隊很重要，他是天使捕手群阻殺率（4成44）最高，守備率也是全聯盟第五。
而他本季2成23打擊率，32分打點，5發全壘打，今年球季後，就會成為自由球員。
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