白宮顧問：歐盟將助川普對抗中國中央社 (2018-07-27 03:58)
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）白宮經濟顧問柯德洛今天表示，歐洲聯盟執行理事會主席榮科已向美國總統川普承諾，他將協助美國對抗中國的貿易措施。
路透社報導，柯德洛（Larry Kudlow）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時也表示，歐盟將立即開始增加採購美國黃豆、牛肉和液化天然氣。
他說：「美國和歐盟將結盟對抗中國，因為中國實質上破壞了世界貿易體系。榮科主席（Jean-Claude Juncker）昨天非常明確表示，他打算在中國問題上面幫忙川普總統。」（譯者：林治平）1070727
關鍵字：
上一則：油輪遭襲沙特宣布暫停紅海石油運輸
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
美夫婦宣布「迎接第7個寶寶」 兒子們集體崩潰笑翻網友【Kairos 風向新聞】
浮屍女童背包裝磚 親父、祖父因「這原因」痛下殺手【Kairos 風向新聞】
日女議員批同性戀不生孩子浪費資源 收到死亡威脅【北京新浪網】
存在更多水乃至生命？火星上發現第一個液態水湖【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》