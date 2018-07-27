龜山住宅大火 祖孫3代3人OHCANOWnews今日新聞 (2018-07-27 03:04)
桃園市龜山昨晚22時52分傳出民宅火警，萬壽路二段的一間機車行起火，屋內傳出有6人受困，直至23時18分控制火勢。屋內發現祖孫6人，3人到院前心肺功能停止(OHCA)，1人昏迷，2人受輕傷送醫治療。
才剛上任不久的消防局長謝呂泉對這起民宅火警不敢輕忽，親自到場監督打火救人行動。據消防局表示，起火現場是一棟地上3層的透天樓房，頂樓是加蓋的鐵皮屋，一樓是機車行，起火的原因不明。
▲火警發生現場是一間機車行，起火原因和損失都尚待調查。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.07.27）
OHCA患者3名，包括詹姓男童7歲(外孫)、劉姓男子40歲(兒子)、莊姓女子60歲(阿媽)；另有3名傷者狀況如下：劉姓男子71歲(阿公)-輕傷清醒、黃姓男童12歲(外孫)-輕傷清醒、許姓女童4歲(外孫)-原本在發現時已經無呼吸心跳，但入院急救後恢復生命跡象，但是仍然處於昏迷狀態。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
蔡育輝蔑稱「小三加給」？ 民進黨市黨部批羞辱警察同仁與眷屬【台灣好新聞報】
三寶插隊遇剋星！「霸氣水泥車」狂叭10秒全趕走【NOWnews今日新聞】
詐欺1.2億元 前百貨樓管遭起訴【中央社】
守護不孤單 家庭照顧者善用喘息服務【大成報】
貨車墜十米深山谷一男一女不幸喪命【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》