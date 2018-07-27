▲龜山萬壽路二段26日晚間發生民宅大火，祖孫3人OHCA，另外3人受傷送醫觀察。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.07.27）

桃園市龜山昨晚22時52分傳出民宅火警，萬壽路二段的一間機車行起火，屋內傳出有6人受困，直至23時18分控制火勢。屋內發現祖孫6人，3人到院前心肺功能停止(OHCA)，1人昏迷，2人受輕傷送醫治療。

才剛上任不久的消防局長謝呂泉對這起民宅火警不敢輕忽，親自到場監督打火救人行動。據消防局表示，起火現場是一棟地上3層的透天樓房，頂樓是加蓋的鐵皮屋，一樓是機車行，起火的原因不明。

▲火警發生現場是一間機車行，起火原因和損失都尚待調查。（圖／桃園市消防局提供 , 2018.07.27）

OHCA患者3名，包括詹姓男童7歲(外孫)、劉姓男子40歲(兒子)、莊姓女子60歲(阿媽)；另有3名傷者狀況如下：劉姓男子71歲(阿公)-輕傷清醒、黃姓男童12歲(外孫)-輕傷清醒、許姓女童4歲(外孫)-原本在發現時已經無呼吸心跳，但入院急救後恢復生命跡象，但是仍然處於昏迷狀態。