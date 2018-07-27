▲日本職業足球俱樂部金澤薩維根代表西川圭史拜會教育部體育署副署長林哲宏（圖／金澤薩維根提供）

日本職業足球俱樂部金澤薩維根代表西川圭史26日拜會教育部體育署副署長林哲宏，雙方相談甚歡，就推進職業化與台日足球交流互相交換想法與意見。

金澤薩維根代表西川圭史提到，不管在歷史或文化上，台灣與日本都有許多連結與淵源，像是過去在台灣建造嘉南大圳與烏山頭水庫的八田與一，就是金澤人。

另外，透過本次在台南市舉辦的「金澤薩維根盃 2018 in Taiwan」的U12賽事，西川理解到台灣足球發展的現況，得知目前台灣政府與民間都在為推行足球職業化努力，希望能為台灣足球的發展盡一份心力。

關於足球職業化發展，西川就日本職業聯賽的發展經驗提出建議。首先，西川提到日本當初在成立職業聯賽時，除了將重點放在強化整體足球實力外，也把「透過職業足球協助當地社會發展」列為主要目標，和地方不同面向的發展結合。其次，必須成立一個主導整個聯賽發展、架構明確的組織，像日本就是由J聯盟為主。此外還有足球場草皮的整護、硬體設備、俱樂部的經營模式，都是很重要的面向。

對於西川的提議，體育署林哲宏副署長非常贊同，也希望金澤薩維根能在台灣職業化準備一事上提供更多建議與協助。與西川隨行的Athleta台灣／Desafio足球俱樂部代表松下勇亮也一同參與討論，雙方談到不少共同合作的可能性，像是邀請J聯盟村井滿理事長來台、組成職業化籌備研討會，就聯盟組織、俱樂部經營、場地養護等不同方面進行交流，並就台灣現況思考發展職業聯賽的可行方法。

金澤薩維根是以1956年成立的「金澤足球俱樂部」為根基，在2006年以挑戰日本J聯盟為目標的「石川足球俱樂部」為營運組織主體的職業足球俱樂部 ，其於2013年底成為J聯盟3級聯賽一員，隔年拿下3級聯賽優勝，成功升至2級聯賽，本賽季在2級聯賽排第15名。

俱樂部名取自德文的「ZWEI」與「GEHEN」的結合「Zweigen」，前者是「2」的含義，後者意思是「前進」，希望俱樂部能與地方一同前進成長。另外， 「Zweigen」的發音接近金澤方言「很強啊！」的強悍之意。