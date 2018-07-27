【大成報記者何秀菁／南投報導】南投地檢署於25日下午，針對107年度地方公職人員選舉查察，舉行防制戶籍虛報聯繫會議，邀集南投縣政府警察局、法務部調查局南投縣調查站及南投縣政府民政處暨南投縣各鄉鎮市戶政事務所專責人員參與，期能結合戶政體系，循線深入追查異常之戶籍遷徙，以防制虛偽遷徙戶籍投票之幽靈人口。會議中除了揭諸「宣導、查緝雙管齊下，事前勸導，事後嚴辦」之查察方針以外，主任檢察官吳怡盈就相關法律構成要件與法院實務之適用案例情形提出報告，以便專責人員於宣導、查緝時有更明確之認知。各與會機關代表並就防制虛遷戶籍投票之查察作為與時程，進行意見交流。南投地檢署表示，107年11月24日所舉行之地方公職人員選舉規模大，且小型選舉多，極少數的得票差距可能就影響到當選與否，因此除了防制金錢與暴力介入選舉以外，防制虛設戶籍投票之幽靈人口，更是選舉查察重要工作項目。為確保年底所舉行之地方公職人員選舉競選過程公平公正公開，南投地檢署結合司法警察機關與戶政機關，縝密進行選舉查察作為，以宣導與查緝雙管齊下之之方式，盼能集眾人之力，共同創造優質的選舉環境。