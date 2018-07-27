（台北訊）台灣文創廠商熱絡參加兩岸文創展覽，以創意的文創品奪得民眾注目，在文創產業中開創一番新氣象。今年，第十一屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會（簡稱「第十一屆海峽兩岸文博會」）將於2018年11月2日至5日在廈門國際會議展覽中心舉辦。許多台灣文創廠商躍躍欲試，紛紛報名參展。本屆海峽兩岸文博會再度由亞太文化創意產業協會組織台灣廠商參加。這是海峽兩岸文博會邁上另一個十年的重要里程碑。海峽兩岸文博會至今已舉辦十屆，作為由兩岸眾多文創企業參加的綜合性展會，展會規模不斷擴大，展覽品質也持續昇華，目前已成為兩岸文化交流產業合作的重要平臺。2017年海峽兩岸文博會共計3406個展位，吸引了兩岸1010家文創企業參加，為文化產業與兩岸之間的文博金橋添磚加瓦。尤其現場更吸引了90多家媒體報導，絡繹不絕的參展人流帶動了展覽會的銷售熱潮。今年海峽兩岸文博會計劃將規劃五塊展會板塊：「省、市與文化名企強企板塊」、「工藝藝術板塊」、「創意設計板塊」、「數位內容與影視板塊」及「文創旅遊板塊」。秉持「一脈傳承，創意未來」展覽主題，期待展會突出傳承，展現創意。以工藝藝術板塊來說，將彙聚兩岸中華傳統工藝匠人及當代工藝名家作品；創意設計板塊將邀集擁有天馬行空的設計廠商參加；數位內容與影視板塊則展現人工智慧設計、知名IP以及影視創意。文創旅遊板塊更是最具「台灣風味」的臺灣市集展現，年年都吸引許多人潮參觀，必將成為今年展會一大吸睛焦點。亞太文化創意產業協會理事長陳立恆表示，今年將邀請更多有質感的台灣文創廠商參加，期待集結更多台灣精彩的文創生活內容，集體展現中華文創的精彩體驗。歡迎志同道合的文創企業一起攜手，掘金文創，再創輝煌。報名網址http://www.ccia.org.tw圖說:台灣文創是文博會焦點。海峽兩岸文博會／提供。