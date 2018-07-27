（中央社記者曾依璇巴黎26日專電）立法院院長蘇嘉全近日訪法，參訪了法國國民議會。國民議會友台小組主席賽沙里尼於推特發文表示，這是首度有立法院院長進入國民議會議場，民主的普世性讓彼此齊聚。



共和前進（LREM）黨籍的賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）於25日在推特（Twitter）發文表示：「法國和台灣的國會史上首度有立法院院長進入國民議會議場。民主的普世性讓我們超越文化聚在一起。」文末標註台灣的外交部（@MOFA_Taiwan）。



賽沙里尼隨文附上一段34秒的影片，可以看到賽沙里尼在議會中發言，向在場議員介紹「台灣的立法院院長」，蘇嘉全則在旁聽席揮手致意。



賽沙里尼在另一則推文中上傳一張他與蘇嘉全在議場內的握手合照；同日還有一則推文表示：「接待蘇嘉全先生，台灣的國會主席（指立法院院長）已15年未訪法國。此外，很高興宣布出售17架空中巴士（Airbus）給台灣的星宇航空（Starlux），售價達60億美元。」1070727（編輯：林治平）