南臺科技大學通識大師講座邀請國家太空中心蕭俊傑博士暢談 學不厭、做不倦、被看見 三步驟打造自己的人生實驗室



(中央社訊息服務20180627 11:35:58)為了讓全校師生能拓展不同的學習領域，南臺科技大學通識中心特別於日前邀請到科技部「專題研究計畫」及「科普活動計畫」主持人、現任國家太空中心副研究員的蕭俊傑博士來擔任第五場通識大師講座的主講人。蕭博士以「人生實驗室」為題，帶來了一場充滿趣味與笑聲的精彩演講。



代理校長盧燈茂致詞時表示，學校一直來對通識課程的規劃改革不遺餘力，因為專業知識雖然是未來進入職場的依據，但是通識領域卻是工作、生活乃至人生多元話題的呈現。所以學校才會費心邀請各個領域的知名人士、舉辦這麼多場的通識大師講座，便是希望能藉此開展同學的視野。像今天請到的講者蕭博士便將深奧的太空知識與人生實驗做連結，內容必定精彩可期。



蕭博士第一階段主題是「我的人生」。他用一段西遊記的小短片做開場，並以「科學是什麼？」「背公式有用嗎？」兩個問題來導出今天的主題：「興趣能不能當飯吃？」蕭博士以己為例，他說到自己的科學人生其實是開展自補習班的一堂物理課，而非在學校的正規課堂。補習班老師讓他體悟到物理實在太有趣，所以立下想當物理老師的志願，想跟大家分享「把事情弄清楚」的舒服感受，覺得跟別人分享自己懂的東西是一件很「cool」的事！之後一路從插班考進輔大物理系到最後畢業於中央大學太空科學研究所博士班，並以福衛三號資料分析師的職銜進入國家太空中心工作。一路走來發現「把興趣當飯吃」絕對是可能的事！不過要慎選興趣，更要努力不懈才行。



接著進入第二階段主題：「你的實驗」。蕭博士以「大中小」三個字讓同學試著複製自己的興趣與人生。既然談的是科學，就要有實驗的精神。「相同的步驟由不同的人做會有相同的結果」這才叫科學，所以蕭博士要同學們以自己的興趣來做實驗：首先找出「自己喜歡什麼？」接下來，問自己四個問題：「你會不會為它熬夜」、「你會不會為它做白工」、「你會不會為它學習」、「你會不會為它投資」以剔除純粹「玩爽」的興趣， 然後必須觀察「職場需要什麼」？分析兩者找出聯集之後，從自己廣「大」的興趣之「中」找出一個微「小」的部分，「找出那個你可以當飯吃的興趣」，不問結果的持續投入你的熱情，那麼終有一天「會有人為你的興趣請你吃飯」！



接下來博士以一篇發表於親子天下的文章「孩子有個特別的興趣，父母要怎樣支持他？」為例來說明興趣該如何永續經營？當發現自己或孩子有一個興趣時，一般人會先問：「你為什麼要學這個？」、「學這個有用嗎？」但是選擇工作並不只有考慮薪水、環境、距離，趨勢、夢想、天賦也很重要。與其往「這以後能不能當飯吃」去考慮，不如朝向「懂不懂得怎麼把它當飯吃」去努力看看。蕭博士給了有同樣困擾的同學三個努力的方向──要有產出、要被看見、要能堅持。做到這三點，就算沒有達到預期的成功目標，也會認真看到自己的興趣所在，並為這個興趣所做的付出負責。「在這知識不用錢的時代，比別人強，不是因為你有更多的知識，而是你比別人有更多的體驗。」蕭博士一語驚醒夢中人，因為素人出頭天的時代早就來臨了，想要把興趣當飯吃是真的可以實現的。



演講最後博士以這句話勉勵大家，認真的做一件事，看起來好像是為了工作、為了薪水，但其實這其中有一部份也積累了自己的專業度與能見度。在很「小」的專業「中」證明你是其中最偉「大」的神級人物，「小中大」的哲學就是興趣絕對可以當飯吃的最佳證明。



通識中心主任邱創雄在最後提出關於「如何能到TEDxTaipei進行短講？」的疑問，蕭博士也不藏私的做了一場小小的微簡報予以解答，這場「通識大師講座」一分不差的在熱烈的掌聲中結束，完美劃下句點。相信與會的師生一定可以從講座中獲得許多對興趣與夢想的啟發。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttps://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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