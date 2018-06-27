義大生瘋玩程式 雙校區擴大開課



(中央社訊息服務20180627 11:35:31)當程式設計與各領域知識相互碰撞，激盪出來的作品令人驚喜！義守大學延續上學期開辦的《應用程式設計》課程，今年首度在校本部及醫學院區雙校區擴大開課，選修學生遍及全校，數百人加入行列。



該課程本部由「電機資訊學院」院長莊景文、「電機工程學系」鄭宏良教授合開，醫學院區由「通訊工程學系」李崇道、「資訊工程學系」郭忠民、「電機系」馮介川、李青旻、張健軒、張恩誌、「財務與計算數學系」葉建寧共７位教授分別開課，期末各班學生發揮創意，以mBlock或SCRATCH軟體撰寫程式，成果超乎想像。



「數位媒體設計系」大一團隊設計「認識義守」程式，組員陳雅茜以巧手畫下Q版義大校園建築，幾位第一次接觸程式的女大生笑說，剛進大學時的迷路經驗，啟發他們動手製作介紹校園小遊戲的靈感，搭配插圖和實際照片，期待幫助新生不再找不到路；「財數系」小組的「建豪數學」以軟體搭配Arduino硬體設備玩數學，透過移動竹筷將畫面中的數字加總，符合題目者即可過關，首次接觸程式設計的組員林帛翰笑說，「解脫了，但很有成就感！」



「營養學系」團隊製作「健康收銀台」程式，玩家在購買食品時，可同步計算熱量，進一步教導大眾關注每日攝取量，落實營養的飲食選擇；「健康管理學系」學生以兒童為對象，製作「器官接接樂」，只要將器官拖曳到答案區，畫面上就會出現詳解，讓小朋友對器官有更深入認識。



「電資學院」院長莊景文表示，今年首次在本部開課，學生融合各系專業，加上對話、聲音、影像掌握得宜，讓程式更活潑；醫學院區負責人「通訊系」李崇道教授說，今年課程規模擴大為三大班、六小班，醫學院各系學生製作以體感及衛教領域為主的程式，而去年已在醫學院授課的「電機系」馮介川老師，則認為每學期看到學生新奇創意，相當開心。



訊息來源：義守大學



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