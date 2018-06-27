挑戰一頁遊戲企劃奪獎金5萬元 2018臺灣文學數位遊戲腳本熱情徵選中



(中央社訊息服務20180627 10:46:46)為了讓民眾更加認識對臺灣文學有傑出貢獻的作家，同時也能一起參與推廣臺灣文學，國立臺灣文學館首度推出徵選遊戲腳本的活動，希望藉由比較輕鬆、多元的方式，讓文學能走進一般人的日常生活中。以文學館所提供的藏品為發想、設計的必要元素，發揮創意將文學融入數位內容，就有機會獲得高額獎金！



館藏內容計有林海音的象偶、姚一葦的皮箱、張深切徒步旅行之名人題字錄、龍瑛宗的輪椅、葉石濤的藤椅等藏品，參賽者可擇其一來發想遊戲腳本，提交故事大綱字數約1000字左右，並簡略說明遊戲玩法（角色關係、關卡流程等），以簡短頁數（一頁即可）能清楚表現出創意為原則的企劃方式，讓遊戲賦予深度的文學魂。



徵件時間即日起至7月18日止，將作品連同報名表、聲明書及同意書，以掛號寄至「70041臺南市中西區中正路1號 國立臺灣文學館研究典藏組」，於信封上註明應徵「2018臺灣文學數位遊戲腳本徵選」即完成報名。徵選分為「學生組」、「社會組」，獎金為金獎5萬元、銀獎3萬元、銅獎2萬元，各組除了前3名，另有佳作1名和入選5名，皆有獎金及獎牌，歡迎對遊戲企劃有興趣者，以及文學相關系所學生踴躍投稿參賽，報名表格及徵獎簡章可至臺文館官網http://www.nmtl.gov.tw下載。



徵件期間在臺北跟臺南另有開設兩場「數位遊戲X臺灣文學」工作坊，臺北場：7月7日上午9時，齊東詩舍會議室（臺北市中正區濟南路二段25號）、臺南場：7月14日下午2時，國立臺灣文學館文學教室（臺南市中西區中正路1號）。當日館方提供臺灣文學背景故事方向以及遊戲未來發展案例與參賽者分享，歡迎有興趣者自由參加。其餘未詳盡事宜詳見簡章，洽詢請聯絡以下單位：國立臺灣文學館─電話06-2217201分機2228（e-mail:nikeet32@gmail.com）田先生或分機2201林小姐、愛迪斯科技股份有限公司─電話06-2057658（e-mail: trekkie@axis3d.com）蘇先生。(廣告)



訊息來源：文化部



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