民團監察院陳情 質疑衛福部違法失職中央社 (2018-06-27 13:50)
台灣醫療改革基金會等20多個代表基層醫護的勞團工會、病友社團及藥師代表等27日上午到監察院陳情，舉發衛生福利部對財團法人醫院弊端處理不力。中央社記者陳偉婷攝 107年6月27日
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