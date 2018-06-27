報關業者圖便利 長期偽造文書遭法辦中央社 (2018-06-27 13:50)
航空警察局27日上午在破案記者會表示，一家報關業者涉嫌長期偽變造身分證等證明文件，以方便貨物快速通關，查獲偽刻印章86枚、身分證正反面影本79張、報關個案委託書21張等，遭到航空警察局查獲究辦。（航警局提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 107年6月27日
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