青年返鄉參與社區行動 翻轉老屋展新風貌中央社 (2018-06-27 13:50)
青年邱承漢將外婆經營的「正美禮服」老屋，改造為「?捌地方生活」據點，並辦理小旅行、城區導覽，並提供長租公寓服務等，希望為老屋帶來新樣貌。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 107年6月27日
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