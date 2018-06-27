游泳教練陳薇涵（右）3年前到八仙樂園玩，意外遇上塵爆，回憶這1000多個日子，她從一開始對未來感到絕望，到現在已能坦然接受，笑稱既然不知道人生會遭遇什麼，不如好好享受當下。圖為她和另一名傷友葉如畇（左）。中央社記者張茗喧攝 107年6月27日