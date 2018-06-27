走過塵爆3年 陳薇涵走出絕望享受當下中央社 (2018-06-27 13:50)
游泳教練陳薇涵（右）3年前到八仙樂園玩，意外遇上塵爆，回憶這1000多個日子，她從一開始對未來感到絕望，到現在已能坦然接受，笑稱既然不知道人生會遭遇什麼，不如好好享受當下。圖為她和另一名傷友葉如畇（左）。中央社記者張茗喧攝 107年6月27日
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ZODENCE】MAN 簡約系列兩折短夾(駝)
- SKECHERS (男) 運動系列 MATRIXX - 52660BKW
- 【Panama Jack】皮革簡約休閒男鞋 深棕(P6038-DBR)
- SEIKO精工 極簡風尚三大針石英男錶(SGEH31)-黑色/39mm
- SAKURA櫻花 智能雙炫火二口玻璃檯面爐 G-2926GB/G-2926 桶
- Merrell Moab Mid Gore-tex 男鞋
- HE 22~40吋薄型電視雙節拉伸式壁掛架(H212AR)
- 【Timberland】天柏嵐 Mascoma II 飛行日曆腕錶-黑x仿舊錶
- Sisley 全能乳液護膚禮盒組 (乳液+卸妝液+抗初老晶萃+毛孔
- Bernice-威森1.7尺簡約實木小茶几
撞臉田馥甄！街頭見正妹女警 老司機「神之眼」網全跪了【NOWnews今日新聞】
高手在民間！機車騎士擦撞轉彎轎車 「一個動作」驚呆網【NOWnews今日新聞】
《瘋狂泡泡實驗室》最新少女打卡展覽！浴缸球池、多款夢幻裝置詳細介紹【beauty美人圈】
性愛片瘋傳！女球迷「辣曬半乳」挺世足 遭爆是AV女優【NOWnews今日新聞】
民間國防工業技術搶先看！預熱九月『第二屆台灣國際海事展』【中央網路報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》