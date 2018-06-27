桃園市警局中壢分局27日發布新聞稿表示，內壢派出所26日下午5時接獲民眾報案指出，附近一處民宅聲音吵雜，疑似有賭博情事，警方循聲前往臨檢發現屋內共有5名男子，但除了骰子等賭具，還查獲一桌子的毒品。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年6月27日