通緝犯高分貝聚賭 警循聲逮人起出毒品中央社 (2018-06-27 13:50)
桃園市警局中壢分局27日發布新聞稿表示，內壢派出所26日下午5時接獲民眾報案指出，附近一處民宅聲音吵雜，疑似有賭博情事，警方循聲前往臨檢發現屋內共有5名男子，但除了骰子等賭具，還查獲一桌子的毒品。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年6月27日
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