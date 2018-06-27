（中央社吉隆坡27日綜合外電報導）馬來西亞警方今天表示，從與前首相納吉有關的6棟房宅搜出眾多物品，包括現金、大批珠寶與昂貴名牌包，價值高達2億7300萬美元（約新台幣83億1558萬元）。



馬來西亞警方商業犯罪調查組組長阿瑪爾（Amar Singh）在記者會上說：「這些物品的總價值，依零售價格估算，達到9億1000萬到11億令吉（馬國貨幣）。」這些物品價值相當於2億2500萬到2億7300萬美元。



這些物品包括價值1億160萬令吉（約2880萬美元）的26國貨幣現金、約1萬2000件珠寶與567個包包和大量手錶。路透社報導，光是愛馬仕（Hermes）包包，價值就達5130萬令吉。



前首相納吉長期執政的聯合政府，在上月選舉意外敗給馬哈地（Mahathir Mohamad）為首的改革派聯盟，主因是他涉及大規模貪瀆。



納吉與密友遭控從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）挪用數十億美元，用來購買美國房地產與藝術品等物品。納吉與一馬發展公司矢口否認犯行。



納吉熱愛購買奢侈品的拜金妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor），因為擁有龐大的包包與珠寶收藏，以及據稱喜歡海外購物之旅，成為引起公眾憤怒的眾矢之的。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070627