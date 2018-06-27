獻身發明教育30年，經常到偏鄉免費指導學子，甚至千萬元薪水捐贈學校的鄧鴻吉，剛在波蘭獲頒2018國際發明卓越領袖獎肯定。



鄧鴻吉17歲，發明第一個紅外線感應水龍頭產品，獲得150萬元人生第一桶金，從此踏上發明之路，至今擁有包括汽車防盜器、家庭保全系統、車用電信傳訊控制器、DVD讀取機構、LED字幕顯示器、藍光DVD等超過400項專利，贏得台灣愛迪生稱號。鄧鴻吉指出，發明對人類的影響及貢獻，無庸置疑，波蘭國際發明卓越領袖獎，被發明界視為媲美諾貝爾獎的榮耀，從事發明者都夢想可得到這項桂冠。他說，自己得獎，是華人第一次，非常光榮。未來他希望在創意發明課程中，分享寶貴經驗，傳承下一代，人人都可創意發想，築夢成真。



