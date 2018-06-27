中國經濟網北京6月27日訊 康尼機電(603111.SH)今日再度跌停，截至午間收盤，該股報7.21元，跌幅9.99%，成交額1.99億元,換手率3.74%。6月25日、6月26日，康尼機電連續兩日一字跌停。

經中國經濟網記者梳理，今年來，有6家券商的研報對康尼機電給出明確定價，區間在13元-19元之間，其中中金公司給與康尼機電定價最高達19.39元，國泰君安證券定價17.85元，中信證券目標價17.6元，天風證券目標價16元，安信證券6個月目標價15.24元，海通證券定價13元。

5月2日，海通證券發佈研報《公司年報點評：表面處理業績並表，凈利潤逐季度向上》，分析師佘煒超。研報稱，子公司龍昕科技業績表現靚麗，具有持續超預期的可能性：公司子公司龍昕科技2017年實現銷售收入11.09億元，凈利潤2.61億元，扣除非經常性損益后凈利潤2.49億元，超額完成業績承諾(2.38億元)，2018年一季度實現凈利潤0.56億元，接近翻倍。龍昕科技在塑膠金屬化處於行業領先地位，是行業內唯一可以完成深色系列塑膠金屬化廠家;公司還儲備了塑膠玻璃化、金屬陶瓷化等符合行業發展趨勢工藝技術。公司積極拓展表面處理技術的應用範圍，相關非消費電子錶面處理業務自2018年開始已陸續實現批量生產銷售。我們認為龍昕科技新業務儲備充分，業績具有持續超預期的可能性。預計公司2018-2020年的歸母凈利潤為6.48/8.43/10.14億元，EPS為0.65/0.85/1.02元。參考可比公司估值，我們給予公司2018年20倍PE，對應目標價13元，維持「買入」評級。

4月22日，中金公司發佈研報《業績符合預期，雙輪驅動促成長》，分析師：孔令鑫。研報稱，軌交行業趨勢向上，公司進口替代有望發力。預計18年新增動車需求約350~400標列，機車900列。未來兩年地鐵交付增速有望達15%-20%。公司在車輛門系統全面領先，有望充分受益需求增長和進口替代率提升。預計17-19年門系統收入增速有望達22%。公司當前股價對應18/19年16.7/12.9倍P/E。維持推薦評級和目標價19.39元，對應18/19年31/24倍P/E，對比當前股價有83.1%空間。

3月5日，國泰君安證券發佈研報《康尼機電更新報告:消費增長接力,機電一體化平台再起航》，研究員黃琨。研報稱，公司為軌交門系統絕對龍頭,此次收購龍昕科技切入表面處理領域,機電一體化平台向橫深發展。若不考慮並表,維持公司17-19年歸母凈利潤為2.63/3.21/3.89億。考慮到18年龍昕開始並表,公司2017-19年凈利潤將達2.63/6.51/7.99億。維持公司目標價17.85元,維持增持評級。

3月2日，中信證券發佈研報《重大事項點評：增發順利落地，三大業務布局完成》，分析師劉海博。研報稱，公司三大業務布局完畢，抗風險能力提升，軌交有望迎來2018-2020年交付高峰，龍昕科技受砍單影響有限，白馬成色十足，汽車零部件業務也將恢復較快發展。我們堅定看好公司投資價值，考慮公司增發股本變動以及標動佔比提升短期毛利率波動，下調2017-19年凈利潤預測分別為4.74/6.35/7.67億元(原預測5.04億/6.62億/8.43億元)，對應EPS0.48/0.64/0.77元(原預測0.56/0.74/0.94元)，當前價對應2018年20倍PE，維持17.6元/股目標價，維持「買入」評級。

2月7日，天風證券發佈研報《康尼機電點評報告:市場錯殺,被低估的成長龍頭》，研究員鄒潤芳。研報稱，考慮並表龍昕科技增厚公司業績,我們將公司2017-2019年凈利潤預測由2.90億、3.72億和4.80億上調至4.72億、6.33億、7.62億,調整后EPS為0.53元、0.71元和0.85元(因目前配套融資尚未完成,股本暫未調整),對應PE22倍、17倍和14倍,目標價16元。考慮增發后公司為軌交門系統龍頭,對應2018年估值不足17倍,在軌交建設高峰期充分受益,同時外延收購龍昕科技形成多元業務布局,堅定看好其發展前景,繼續強烈推薦,維持「買入」評級。

2月6日，安信證券發佈研報《發展戰略清晰，業績高增長驅動價值重估》，分析師王書偉。研報稱，由於2017年高層更換及向高端業務戰略轉型，公司2017年新能源車業務有所下滑。隨著公司產品範圍的不斷拓展以及新能源汽車銷量增速強勁，我們預期今年該板塊業務有望恢復增長至2016年業績水平。傳統汽車零部件業務方面，根據公司公告，子公司康尼精機的精密機械製造技術成熟，且公司數控磨床已完成開發、調試工作，有望成為未來公司盈利新的增長點。根據龍昕備考業績，預計2017-2019年凈利潤5.06億元、6.71億元、7.97億元，EPS為0.57元、0.75元、0.89元，對應PE為22倍、16倍、14倍，維持買入-A評級，6個月目標價15.24元。