【蘋果CEO庫克發話短期投資者：要麼加入長期投資 要麼找下家】蘋果CEO庫克表示，季度財報對業務產生不良影響，投資者過度關注短期利潤而忽視掉公司的長期發展，並向短期投資者提出建議，短期投資者如果想要快速獲得回報應該把錢投在別的地方，蘋果也許不是個合適的選擇，要麼維持長期投資，要麼考慮別的投資吧。