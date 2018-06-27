蘋果CEO庫克發話短期投資者：要麼加入長期投資 要麼找下家北京新浪網 (2018-06-27 13:32)
【蘋果CEO庫克發話短期投資者：要麼加入長期投資 要麼找下家】蘋果CEO庫克表示，季度財報對業務產生不良影響，投資者過度關注短期利潤而忽視掉公司的長期發展，並向短期投資者提出建議，短期投資者如果想要快速獲得回報應該把錢投在別的地方，蘋果也許不是個合適的選擇，要麼維持長期投資，要麼考慮別的投資吧。
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