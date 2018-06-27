快訊：三大股指持續走低滬指跌近1% 超導概念走強北京新浪網 (2018-06-27 13:33)
午後，三大股指持續走低。截至發稿，滬指報2817.46，跌0.95%；深成指報9207.64，跌1.41%；創業板指報1551.47，跌0.86%。
盤面上，超導概念、摘帽概念漲幅居前。
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