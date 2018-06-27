招行:申請設立資管子公司已上報銀保監會 正等待批准北京新浪網 (2018-06-27 12:13)
6月27日，21世紀經濟報導記者從投資人士獲悉，招商銀行副行長兼董秘王良在該行2017年股東大會上表示，招行申請設立資管子公司已上報銀保監會，正在等待監管批准。
對於資管新規招行的影響，招行高管表示，其直接影響是，招行資管規模會有所下降。目前，招行資管規模大約為2.3萬億元，按照資管新規的要求，會下降到1.5萬億元左右的水平。下降的原因是，一是，有5000-6000億元左右的結構性存款和保本理財產品，按照資管要求回歸表內。二是，非標資產不能通過資產池滾動發行，期限不得錯配，投資非標資產會萎縮，規模下降，必然帶來理財規模下降。
對於理財規模下降，對非息收入影響。招行資管業務收入122億元，收入來自三個渠道，一是渠道銷售費用，二是資管部門的管理費，三是分行渠道的項目推介費。未來標準化后，資管收入會是以銷售費用和管理費用為主；但項目渠道推介費減少，這部分佔到收入的1/3左右，資管收入會下降30%左右。但這對非息收入、營業凈收入的影響微乎其微，因為佔比非常小，不會對盈利帶來大的影響。
招商銀行行長田惠宇表示，監管部門對資管業務規範之後，招行對資管業務未來發展很有信心。資管新規后，對於公募類產品，取決於全社會金融市場基礎設施建設的步伐，這不僅取決於銀行。對於私募類產品，招行有強大的私人銀行和銷售能力。客戶過去多年習慣於無風險產品，理財市場剛兌。隨著投資者對新市場環境適應，招行對私募部分會逐步發育出來。此外，銀行資管未來還要取決於於資產組織、資產創設能力等。
（編輯：李伊琳）
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