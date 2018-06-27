中國外匯投資研究院院長譚雅玲：人民幣貶值不是壞事，節奏很重要北京新浪網 (2018-06-27 13:34)
【中國外匯投資研究院院長譚雅玲：人民幣貶值不是壞事，節奏很重要】預計年內人民幣兌美元匯率或將發生貶值加大的過程，年內破7的概率存在；這一水平符合中國經濟階段需求，人民幣兌美元匯率基點在6.6元附近，有利於外貿發展對實體經濟以及市場信心的穩固，人民幣高估風險需要防範。人民幣破7不是壞事，但時機、節奏很重要。人民幣升值破6.2不是好事，這一價位不利於中國外貿與經濟穩定、持續發展。（中新經緯）
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