新華社北京６月２７日電 新聞分析：小行星為何成為大熱點

新華社記者黃堃

小行星是宇宙中的小不點，但在這個夏天成為地球人關注的大熱點。先是日本的隼鳥２號探測器在２７日飛抵小行星「龍宮」，隨後美國奧西里斯－ＲＥｘ探測器將於８月飛抵小行星「貝努」。

早在年初，英國《自然》雜誌就將小行星探測列為２０１８年值得期待的科學事件。人類為何要探測小行星？中國科學院國家天文台研究員鄭永春對新華社記者說，這主要有三方面原因：了解太陽系起源和演化、防止小行星撞地球以及潛在的經濟價值。

第一，探測小行星有助於理解太陽系的起源與演化。鄭永春說：「小行星是太陽系中各大行星和衛星形成后的殘留物，其歷史幾乎與太陽系一樣長。但因為體積比較小，自身沒有演化，非常好地保留了太陽系形成早期的信息，不像地球因岩漿、火山等地質活動而丟失了很多早期的信息。」

第二，探測小行星有助於防禦小行星撞地球。小行星是對地球有潛在威脅的一種天體，因為軌道不太穩定，容易受到其他行星，如木星等引力的干擾，可能撞擊地球。科學界目前認為，約６５００萬年前的恐龍滅絕就是小行星撞地球導致的。所以必須了解小行星的軌道等特徵，判斷它們撞擊地球的可能性，以及如何規避撞擊。

第三，小行星有潛在的經濟價值。一些小行星上蘊藏著地球稀缺的金屬，價值較高，如果有能力捕捉一顆小行星，或在小行星上開採，就有很大商業價值，可推動商業航天發展。鄭永春說：「這方面已經不是天方夜譚，有一些企業，如美國的行星資源公司，已經在研發小行星採礦的技術。」

「因此，多個國家都開展了小行星探測項目，」鄭永春說，「我去日本國立科學博物館的時候，看到了隼鳥號小行星探測器帶回來的小行星顆粒，這是人類歷史上第一次從小行星採樣並帶回地球。」

隼鳥號是隼鳥２號的「前輩」，它在２００３年升空，２００５年在小行星「絲川」上著陸，２０１０年成功將樣本帶回地球。但是，隼鳥號由於故障，未能按原計劃採集岩石，只採集到一些物質微粒。此次隼鳥２號在靠近小行星「龍宮」后，預計可能在１０月前後著陸，嘗試採集岩石樣本，以彌補「前輩」的遺憾。

美國在２０１６年發射了奧西里斯－ＲＥｘ探測器，這是美國第一個小行星採樣任務，它預計將於８月飛抵小行星「貝努」。但與隼鳥系列探測器的著陸採樣不同，奧西里斯－ＲＥｘ計劃在慢慢飛近小行星后，在距離小行星３米左右時伸出一個名為「一觸即走樣本獲得裝置」的機械臂採樣。

鄭永春說，地球上的許多隕石是小行星墜落後的碎片，將小行星樣本與隕石進行對比，會特別有意義和價值。

他介紹，中國在隕石研究方面有很好的基礎，國家天文台等機構也有對小行星等近地天體進行監測的基礎，再加上中國航天技術的進步，中國對小行星探測其實也有了很多的技術儲備和準備。中國國務院新聞辦公室發佈的《２０１６中國的航天》白皮書在展望未來時就提到了小行星探測。