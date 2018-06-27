證監會接收浙江東方子公司獅丹努上市材料 將赴港IPO北京新浪網 (2018-06-27 13:35)
【證監會接收浙江東方子公司獅丹努上市材料 將赴港IPO】來自證監會的消息，獅丹努集團股份有限公司已正式向證監會提交了《股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》。而該審批材料已被證監會接收。公開資料顯示，獅丹努集團為浙江東方子公司，浙江東方持股45%。此前，浙江東方表示積極支持並推進獅丹努H股上市進程。
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