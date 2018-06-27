作者 l 粥左羅

來源 l 粥左羅

01

王興的抱負是什麼？

2018年6月22日，美團正式遞交招股書，確認將在港交所上市。

美團已創業8年，王興已創業15年。

但王興依然保持耐心，在美團招股書中，主動在風險欄中坦誠：「我們歷史上產生了較大虧損，未來可能會繼續產生較大虧損」。

什麼意思？美團拓展邊界的優先順序，高於利潤。

美團已具備盈利能力，但王興的野心不允許美團短期盈利。

2005年，那時候還沒有美團，王興看過一篇寫亞馬遜的文章。文章開篇就說，這個公司已經十幾年了，依然像一個跌跌撞撞的飛機，最後是拉起來還是墜下去，沒有人知道。

十幾年過去，今天的亞馬遜已經長成巨無霸，這給王興很多啟發。

受王興影響，美團內部推崇亞馬遜，而亞馬遜的貝佐斯推崇長期戰略。王興對亞馬遜的戰略、創新和管理有深刻共識，兩年前，他曾帶高管團去與亞馬遜管理層交流學習。

2011年3月，王興第一次見馬雲：

王興：你最強的是什麼？

馬雲：你覺得呢？

王興：戰略和忽悠。

馬雲：其實我最強的是管理。

王興：我相信。

而後，美團拿了阿里5000萬美金融資。馬雲沒看破的是，王興的野心是建立跟阿里一樣龐大的帝國。

充滿野心的拓展邊界，充滿耐心的長成巨無霸，一旦盈利，即可規模盈利。

1995年，亞馬遜創立時僅是個網路書店，經過不斷迭代，拓展邊界，如今已是美國最大的一家網路電子商務公司，是全球商品品種最多的網上零售商和全球第二大互聯網企業。

2010年，美團創立時就是個團購網站，之後美團先拓展到電影票業務、酒旅業務，然後拓展到餐飲外賣業務，再向網約車、共享單車戰場拓展，還沒完。

02

美團的邊界，王興的耐心，無限的遊戲

關於無休止的拓展邊界，王興在接受《財經》採訪時說：太多人關注邊界，而不關注核心。

王興讀過一本書《有限與無限的遊戲》，讀完他還有個短評：

有限遊戲在邊界內玩，無限遊戲卻在和邊界，也就是和規則玩，探索改變邊界本身。實際上只有一個無限遊戲，那就是你的人生，死亡是不可逾越的邊界。與之相比，其他的邊界並不是那麼重要了。

王興稱，邊界思維和終局思維一樣，但很多事不能用這種思維來看，很多事情沒有真正的終局，終局本來就是下棋的術語。很多時候，我們要看，怎麼讓棋盤不斷擴大。

這個短評給我很大啟發。

我們很多煩惱和焦慮都來自於有限的終局思維，你和你媽都這樣。

比如高中時你媽說：等你考上大學后就好了；考上大學后你媽又說：等你畢業工作安穩了，我們就踏實了；工作后你媽又說：你這一天不結婚，我們一天盼著，你接了婚，我跟你爸也就解放了；等你接了婚你媽還不停：早點要孩子，我跟你爸還等著抱孫子呢。

你的思維不比你媽強，比如你月薪5000時說：等我月入3萬后，肯定就不那麼拼了，活得自在點兒；等你月入3萬后你又說：現在拚命賺錢，買了房子后就沒啥壓力了。你做一個項目做得要死的時候說：做完這個項目，熬過去就好了；等熬過這一個，還有下一個，還有下一個。

我們不要給生活設置那樣的邊界，不會有你期待的那個邊界。要知道，生活不會只苦一陣子，它會一直苦下去。若沒有這個心態，你就會一直很痛苦。

王興講過一個美國棒球手的故事。

棒球手的職業生涯中有非常輝煌的成績，但體育競爭非常激烈，大家認為他會走下坡路。

別人問他說：你過去職業生涯是一直向上的，但到了一定年齡，體力會下降，你怎麼看待這個事情。

他給了一個非常簡潔的回答：對我來講，重要的事情不是一定向上或是向下，關鍵是我在持續向前。

職業、人生、創業，都是如此吧。

說回王興自己，他不希望給美團設置會成為束縛的邊界，如同那本書所講，他希望美團的遊戲是無限的遊戲。

滴滴創始人程維在微博上也對這本書有個短評：

有限遊戲的目的是終結這個遊戲，要贏；無限遊戲的目的是讓遊戲得以繼續，不需要結束。有限的遊戲是在規則內玩的，無限的遊戲玩的就是規則，探索改變邊界本身。有限的遊戲比如打牌、比如投資；無限遊戲比如創業、比如人生！

王興的創業就是典型的無限遊戲，2003年輟學創業至今15年，經歷多個創業項目，有成有敗，沒有結束，他一直在探索改變邊界。

如今王興要把美團打造成最好的「生活服務電子商務平台」，使命是幫大家「eat better，live better．」

王興的算盤裡，餐飲、旅遊、到店綜合類每個領域都能做到幾百億美金。他說光餐飲這個事就能淘寶一樣大，因此美團有機會做到阿里、騰訊這樣的體量。

不過，這可能需要再等5到10年，但王興耐得住寂寞。

去年，記者問現在的王興和以前的王興有什麼變化。王興就回答：比原來更有耐心了。

美團的同事說王興做決策非常慢，光是「eat better，live better」這句話他就整整花了一年才想出來。

王興說自己總是花很長時間思考很多問題。

王興認為，一個人想做到 TOP ，就要理解 TOP 這個詞：

TOP=talent + opportunity + patience

這個人需要有天分、有才能，要有合適的機會，同時還有長期的耐心。

為此，他說過一個攝影師的例子。一位攝影師在比賽中得了金獎，有人問他得獎照片拍攝花了多長時間。也許按下快門只需要0.001秒，但是他為了找到這個機會花了10年。

03

王興何以成為王興？

談王興的出身、經歷和心性

問題來了：既有不斷突破舒適區不斷拓展邊界的勇氣，又有放棄眼下利益追求長期價值的耐心，一個人何以成為這樣的人？

這跟王興的出身有關，經歷有關，更跟他的心性有關。

先說王興的出身。

一個人的出身，會悄無聲息的影響他一輩子。

劉強東老家流傳一句話：世上三樣苦，駛船、打鐵、賣豆腐。劉強東家就以駛船為生，父親說：你比別人多流一滴汗，你就比別人多一點機會；你想生活得比別人好，你就必須比別人做得多、比別人努力。這句話劉強東記了一輩子，所以他很能吃苦。

吳曉波採訪潘石屹，問他是個保守的人還是激進的人，潘石屹說他很保守，這跟小時候的經歷有關，小時候他爸被錯劃成右派，整個家庭有過一段很坎坷的經歷。所以長大后的潘石屹，任何事情都是想最壞的可能性是什麼，害怕風險。

王興則不同，他其實是個富二代。

王興的父親叫王苗，做過建築小工，當過泥瓦匠，後來承包工程，做了包工頭，1981年就賺到了3萬塊。1986年後，有一段全民經商潮，當時流行一句話「十億人民九億商，還有一億等開張」。王苗投資開辦了選礦廠。1989年經濟形勢不好，他停了兩年。

1992年鄧小平南巡講話，王苗聞到商機，馬上將前十幾年攢下的300萬元拿出來，與人合辦了一家年產8.8萬噸的水泥廠。2003年，他和人合夥投資6億元，辦了家年產200萬噸的現代化水泥廠。

王興是1979年出生的，那時候他家差不多已經是了不得的萬元戶了，之後王興的成長過程中，更是沒有缺錢的經歷。

大家都知道王興很會讀書，因為他從小不必為謀生而讀書，他為燃燒的興趣而讀書。

大家都知道之前王興創業屢戰屢敗，因為他的家庭允許他失敗，就像高曉松允許女兒開心的混日子一樣。

講到這裏，你別喪氣：你學不了王興，你可以學他爸。人家爸爸辛辛苦苦打下江山，兒子從中得益那是天經地義。咱們大多數人都不是富二代，但這輩子努努力，有機會讓自己的孩子成為富二代。

扯回來，王興的出身，註定讓他比更多人著眼長期，拓展邊界，保持耐心。

再說王興的經歷。

經歷分兩塊，求學期和創業期。

——求學期：家裡有好的環境，大人勤勉做事，小孩也不會偷懶。王苗喜歡書買了很多書，王興也就很喜歡讀書，所以他一直是學霸。王興的姐姐考上清華之後，王興更牛，他不僅也去了清華，而且還是保送的。清華畢業之後，他又拿到獎學金去美國特拉華大學讀電子與計算機工程系。

△王興的爸媽，在清華讀大二的王興，在清華讀大四的王興姐姐

這段經歷是一帆風順，節節拔高。

——創業期：2003年的聖誕節，王興從美國輟學，帶著明確的創業計劃登機回國。第一個項目是做多多友網站，不成；第二個項目做遊子圖網站，不成；2005年，創業做校內網，2006年用戶暴增，王興沒錢增加伺服器和寬頻（沒跟爸借錢），把校內賣給了陳一舟，隨後校內網改名為人人網；2007年5月，王興創辦飯否，11月創辦海內網，2009年飯否用戶破百萬，但隨後因某種神秘力量被迫關掉，海內網也不成；2010年，王興創立美團。

這一段經歷，屢戰屢敗，屢敗屢戰。

24歲之前的王興，一帆風順，不能更順。24歲后的王興，嘗盡失敗，挫折不斷。

王興做海內網受挫時，程苓峰問王興：你學會了什麼？

王興淡淡回答：我知道了在做產品上我遠遠算不上牛逼。

程苓峰評價，你得有足夠大的福報，才會在壯年生一場重病，遭一場瀕死的大難。你得有足夠大的福報，才會挨上師一頓打，大部分人弱不禁風，上師只能對他們笑臉呵護。

在我看來，王興年輕時有幸被「上師」打了好幾頓，他足夠優秀過，足夠坎坷過。

經歷百團大戰，王興又從死人堆里爬出來，這才有今天的王興：

千帆過盡，有所敬畏，無所畏懼。

最後說王興的心性。

王興讀高中時，有一次發現老師不小心多給他打了分，他去找老師把多的分數扣掉，儘管這會影響他的成績排名。

高二時，他參加以培養黨員為目的黨章學習小組，每次小組活動，他都參加。但後來他沒有入黨。班主任吳老師找到他，王興的結束出人意料：我暫時還不想入黨，只是想了解一些共產黨的發展歷程。

吳老師回憶說，高三這麼緊張，大家都拚命學習，他還去學那些跟高考無關的東西。他是求真知而不是求分數，一點都不功利，很難得。

這就是王興的心性：始終遵從內心。

80後知名創業者戴志康曾和王興一起去海南參加過一個創業者聚會。遊艇開至海中，說可以游泳，大家都沒帶泳褲，正當大家你看我我看你的猶豫時，王興獨自一人已跳入海中。

王興多次創業，但他說自己並不是非成功不可，他沒有把追求所謂的成功作為目的。

談及不斷創業的動力，王興借用甘地的一句話回答：Be the change that you want to see in the world。

王興說，你認為世界應該是這個樣子的，它應該發生，那麼你別等待希望別人讓這個改變發生，你可以積極地去促成這個改變發生。

所以，這就是王興。保持好奇，保持耐心，不斷拓展邊界，幾乎無所畏懼。

最後，我想已王興說過一段話結束本篇：

一位德國思想家曾經說過，作家可以分三類——流星、行星、恆星。書是如此，在這個時代更加如此，自媒體、公眾號、公司，多數像是流星，非常絢爛，但一顆流星燒完就燒完了；行星可以長久存在，但它不會自己發光；恆星會發光，同時它和流星的發光方式不一樣，流星是燃燒掉了，恆星是靠核聚變，所以恆星必須夠大。我們要努力成為恆星。