六福今日放榜 現逆市上升4%北京新浪網 (2018-06-27 13:36)
六福集團（00590）現逆市升4.10%，報30.45元；成交約94萬股，涉資2830萬元。
公司今日放榜，早前公司公佈，截至今年3月31日止年度第四季度零售業務銷售表現．期內，零售業務的同店銷售仍錄得增長16%的良好升幅，高於預期，對比上一季度增長1%的升幅，亦大幅改善，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售增長分別為增長16%及增長18%。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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周生生 （00116） 15.460元 下跌0.90%
鱷魚恤 （00122） 0.790元 上升1.28%
莎莎國際（00178） 5.070元 下跌0.39%
先施 （00244） 0.260元 下跌5.45%
冠城鍾錶（00256） 1.610元 無升跌
景福集團（00280） 0.445元 下跌1.11%
永安 （00289） 29.200元 無升跌
德永佳 （00321） 3.380元 下跌1.74%
思捷環球（00330） 2.520元 下跌1.95%
東方表行（00398） 2.460元 上升2.07%
謝瑞麟 （00417） 2.200元 上升1.85%
包浩斯 （00483） 1.450元 無升跌
六福集團（00590） 30.450元 上升4.10%
堡獅龍 （00592） 0.350元 下跌1.41%
佐丹奴 （00709） 4.900元 下跌0.20%
CEC （00759） 0.630元 上升1.61%
英皇鍾錶（00887） 0.510元 下跌1.92%
歐舒丹 （00973） 13.160元 下跌0.90%
I.T （00999） 5.550元 下跌2.97%
威高國際（01173） 0.234元 無升跌
利福國際（01212） 16.400元 上升2.12%
國投集團（01386） 1.230元 下跌1.60%
周大福 （01929） 8.830元 上升0.23%
亨得利 （03389） 0.365元 下跌1.35%
迅銷 （06288） 35.700元 無升跌
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恒生指數 28630點 下跌251點
國企指數 10957點 下跌161點
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