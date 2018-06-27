東江環保（00895）H股於本周一（25日）急瀉17.9%后，昨日一度反彈5.1%，現價續走低5.15%，報9.58元；成交約70萬股，涉資703萬元。

A股（深：002672）現價13.8元人民幣，下跌8.49%，成交7573萬元人民幣，涉及521萬股．現價A股對H股呈溢價73.43%。

該公司公佈，旗下全資子公司江西東江環保技術相關負責人及兩名安環工作人員，因涉嫌破壞計算機信息系統罪被刑事拘留並已取保候審．該事項仍在調查過程中，並不會影響公司及其他子公司的正常經營．目前江西東江試生產正常，公司將持續密切關注該事項進展並做好相關工作安排。

現時，恒生指數報28633，下跌247點或下跌0.86%，主板成交556.45億元．上證綜合指數報2817，下跌26點或下跌0.95%，成交822.07億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

-----------------------------

光大國際（00257） 9.93元 下跌0.20%

粵海投資（00270） 12.50元 下跌0.64%

北控水務（00371） 4.26元 下跌1.84%

中國水務（00855） 7.97元 下跌1.12%

桑德國際（00967） 2.98元 停牌中

齊合環保（00976） 3.25元 上升1.56%

天創環保（01065） 3.66元 下跌1.61%

中國水業（01129） 1.50元 上升1.35%

光大綠保（01257） 7.72元 下跌2.77%

綠動環保（01330） 3.83元 下跌0.78%

中滔環保（01363） 1.00元 上升2.04%

粵豐環保（01381） 4.12元 上升1.48%

興瀘水務（02281） 1.59元 無升跌

滇池水務（03768） 2.51元 下跌1.57%

首創環境（03989） 0.23元 無升跌

康達環保（06136） 1.19元 下跌4.80%

雲南水務（06839） 2.71元 下跌0.73%

----------------------------