東江環保挫逾半成 附屬高管遭刑事拘留北京新浪網 (2018-06-27 13:37)
東江環保（00895）H股於本周一（25日）急瀉17.9%后，昨日一度反彈5.1%，現價續走低5.15%，報9.58元；成交約70萬股，涉資703萬元。
A股（深：002672）現價13.8元人民幣，下跌8.49%，成交7573萬元人民幣，涉及521萬股．現價A股對H股呈溢價73.43%。
該公司公佈，旗下全資子公司江西東江環保技術相關負責人及兩名安環工作人員，因涉嫌破壞計算機信息系統罪被刑事拘留並已取保候審．該事項仍在調查過程中，並不會影響公司及其他子公司的正常經營．目前江西東江試生產正常，公司將持續密切關注該事項進展並做好相關工作安排。
現時，恒生指數報28633，下跌247點或下跌0.86%，主板成交556.45億元．上證綜合指數報2817，下跌26點或下跌0.95%，成交822.07億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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光大國際（00257） 9.93元 下跌0.20%
粵海投資（00270） 12.50元 下跌0.64%
北控水務（00371） 4.26元 下跌1.84%
中國水務（00855） 7.97元 下跌1.12%
桑德國際（00967） 2.98元 停牌中
齊合環保（00976） 3.25元 上升1.56%
天創環保（01065） 3.66元 下跌1.61%
中國水業（01129） 1.50元 上升1.35%
光大綠保（01257） 7.72元 下跌2.77%
綠動環保（01330） 3.83元 下跌0.78%
中滔環保（01363） 1.00元 上升2.04%
粵豐環保（01381） 4.12元 上升1.48%
興瀘水務（02281） 1.59元 無升跌
滇池水務（03768） 2.51元 下跌1.57%
首創環境（03989） 0.23元 無升跌
康達環保（06136） 1.19元 下跌4.80%
雲南水務（06839） 2.71元 下跌0.73%
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