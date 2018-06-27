vivo發佈3D超感應技術，首個支持微信人臉識別支付北京新浪網 (2018-06-27 13:38)
【vivo發佈3D超感應技術，首個支持微信人臉識別支付】在今日舉行的2018世界移動通信大會上海站上，vivo發佈了一項新技術—TOF 3D超感應技術。該技術利用感測器測量目標物距離和輪廓，實現手機對高精度3D信息的採集和運算，具備有效深度信息高、工作距離遠、結構布局靈活、應用場景豐富等優勢。目前，vivo已經率先與微信達成深度技術合作，通過前期的工程調試和演算法調優，TOF 3D超感應技術已成功支持微信人臉識別支付，並將於2018年下半年投入商用。
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