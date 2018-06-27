新華社巴黎６月２６日電（記者徐甜）第三屆世界核工業展覽會２６日在巴黎北郊布爾歇國際展覽中心開幕。中國核能行業協會率１５家中國核能企業以中國國家展團形式參展，集中展示由中國設計製造、具有國際競爭力的核電技術與產品，助力中國核能企業開拓國際市場。

世界核工業展覽會由法國核工業出口商協會主辦，旨在為全球民用核能界創建高水平國際交流平台，促進技術創新、國際合作以及行業國際標準的完善，從而推動世界民用核能事業整體發展。

由中國核工業集團、中國廣核集團、國家核電技術公司、華龍國際核電技術公司等１５家中國核能企業組成的中國國家展團參展面積３８５平方米，是本屆展覽會規模最大的海外國家展團，重點展示中國具有完全自主知識產權的第三代核電技術「華龍一號」、世界上最大功率的非能動核電機型「ＣＡＰ１４００」，以及核電運行維護、核燃料后處理、核電配套元器件等中國設計製造的具有國際競爭力的技術產品。

法國核工業出口商協會主席熱拉爾·科特曼在接受新華社記者採訪時說，３０多年來，中法兩國在遵循核安全的基礎上開展核能領域的合作，兩國企業實現了互利共贏。科特曼說，如今中國擁有自己的核電技術並迅速走出一條自主發展的道路，中法兩國在民用核能領域的合作有望不斷深化。

中國核能行業協會副秘書長龍茂雄向新華社記者介紹，本屆中國國家展團成員中還包含一些核能相關領域的民營企業，他們依靠自主創新在核能市場嶄露頭角，希望藉助這一展示平台開拓國際市場，這其中就有作為英國欣克利角核電項目設備一級供應商的中國民企。

龍茂雄說：「中國在過去３０多年的核電發展歷程中積累了從核電設計、製造到運行、維護等方面的技術和能力，我們希望藉助大型國際展覽會的平台讓中國長期積累的能力和實力逐步為世界熟知，助力中國為其他國家和平地使用核能和技術提供我們中方的解決方案，為世界核電的再次發展做出貢獻。」

首屆世界核工業展覽會於２０１４年召開，此後每兩年舉辦一次，僅對專業人士和媒體開放。本屆展會為期３天，共有來自３０多個國家的６８０家參展商參展，預計將迎來超過２萬名參觀者。