紙業限產保價 晨鳴紙業逆市微升北京新浪網 (2018-06-27 13:38)
晨鳴紙業（01812）現價升0.48%，報6.33元；成交約172萬股，涉資1101萬元。
根據行業網站中國紙網，繼三大紙廠宣布白卡紙價格上漲300元╱噸之後，文化紙、瓦楞紙、箱板紙也加入漲價隊列，晨鳴紙業等對銅版紙提漲200元╱噸。
浙商證券分析師潘海軍對外電錶示，人民幣貶值雖然意味著進口紙漿成本提高，但由於紙廠庫存周期的關係，貶值的影響將滯后至少約一個季度。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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森信紙業（00731） 0.520元 跌1.887%
移動互聯（01439） 0.375元 跌8.537%
優源控股（02268） 3.930元 跌1.504%
理文造紙（02314） 7.990元 升0.125%
玖龍紙業（02689） 9.810元 跌4.199%
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