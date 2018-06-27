晨鳴紙業（01812）現價升0.48%，報6.33元；成交約172萬股，涉資1101萬元。

根據行業網站中國紙網，繼三大紙廠宣布白卡紙價格上漲300元╱噸之後，文化紙、瓦楞紙、箱板紙也加入漲價隊列，晨鳴紙業等對銅版紙提漲200元╱噸。

浙商證券分析師潘海軍對外電錶示，人民幣貶值雖然意味著進口紙漿成本提高，但由於紙廠庫存周期的關係，貶值的影響將滯后至少約一個季度。

表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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森信紙業（00731） 0.520元 跌1.887%

移動互聯（01439） 0.375元 跌8.537%

優源控股（02268） 3.930元 跌1.504%

理文造紙（02314） 7.990元 升0.125%

玖龍紙業（02689） 9.810元 跌4.199%

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