▲蘋果（Apple）公開 iOS 12 測試版，只要支援 iOS 12 的機種都可搶先體驗多項新功能。（圖／翻攝 Apple ）

蘋果公司（Apple）釋出 iOS 12 公開測試版（ Public Beta ）讓果粉們搶先體驗！ iOS 12 新加入多項 AR 功能，號稱能令 iOS 使用者看世界的方式有所改觀，另外透過 Memoji 及 Group FaceTime 能使既有的訊息、視訊方式變得更為有趣，並藉由 Screen Time ，協助使用者了解並掌控他們與其 iOS 裝置互動的時間。 iPhone 、 iPad 或 iPod touch 用戶只要上網註冊 Apple Beta 版測試計畫後，就能搶先試用 iOS 12 最新功能。

iOS 12 的設計旨在使 iPhone 和 iPad 上的日常工作更加快速且靈敏，同時提升整個系統的效能。不少使用者紛紛表示，更新後相機的啟動速度比之前快了 70％ ，鍵盤的顯示速度快上 50% ，而且打字也更靈敏。同時，即使系統更新後新增多項功能， app 的啟動速度仍較 iOS 11 增快兩倍。

▲iOS 12 新增 AR 測量工具。（圖／翻攝 Apple ）

其中最為矚目的 ARKit 2 提供開發人員 AR 平台製作最創新的 AR 類 app ，因此未來將有更多 AR 相關 APP 問世，並具備全新工具來整合共享體驗。此外， iOS 12 新增許多 AR 體驗，包括物件偵測與影像追蹤等。

▲ iOS 12 可自訂「 Siri 快速鍵」協助人們在一天中完成更多工作。（圖／翻攝 Apple）

此外，支援 Face ID 機種更增加 Memoji 功能，透過臉部辨識系統可將使用者的臉製作成 Memoji 。此外，原本的 Animoji 新增四名角色，包括鬼魂、樹熊、老虎，還有暴龍。

▲新增 Memoji 功能，能加入 FaceTime 及 Live Chat 中使用。（圖／翻攝 Apple）

▲蘋果官網上以 Apple ID 登錄，即可搶先下載公測版本的 iOS12 。（圖／翻攝 Apple）

目前，只要於蘋果官網上以 Apple ID 登錄，並且將 iPhone 備份後，即可下載公測版本的 iOS12 ，至於正式版預計今（ 2018 ）年秋季推出。