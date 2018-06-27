iOS 12上線 更新後速度快兩倍！安裝法教學公開NOWnews今日新聞 (2018-06-27 13:21)
蘋果公司（Apple）釋出 iOS 12 公開測試版（ Public Beta ）讓果粉們搶先體驗！ iOS 12 新加入多項 AR 功能，號稱能令 iOS 使用者看世界的方式有所改觀，另外透過 Memoji 及 Group FaceTime 能使既有的訊息、視訊方式變得更為有趣，並藉由 Screen Time ，協助使用者了解並掌控他們與其 iOS 裝置互動的時間。 iPhone 、 iPad 或 iPod touch 用戶只要上網註冊 Apple Beta 版測試計畫後，就能搶先試用 iOS 12 最新功能。
iOS 12 的設計旨在使 iPhone 和 iPad 上的日常工作更加快速且靈敏，同時提升整個系統的效能。不少使用者紛紛表示，更新後相機的啟動速度比之前快了 70％ ，鍵盤的顯示速度快上 50% ，而且打字也更靈敏。同時，即使系統更新後新增多項功能， app 的啟動速度仍較 iOS 11 增快兩倍。
▲iOS 12 新增 AR 測量工具。（圖／翻攝 Apple ）
其中最為矚目的 ARKit 2 提供開發人員 AR 平台製作最創新的 AR 類 app ，因此未來將有更多 AR 相關 APP 問世，並具備全新工具來整合共享體驗。此外， iOS 12 新增許多 AR 體驗，包括物件偵測與影像追蹤等。
▲ iOS 12 可自訂「 Siri 快速鍵」協助人們在一天中完成更多工作。（圖／翻攝 Apple）
此外，支援 Face ID 機種更增加 Memoji 功能，透過臉部辨識系統可將使用者的臉製作成 Memoji 。此外，原本的 Animoji 新增四名角色，包括鬼魂、樹熊、老虎，還有暴龍。
▲新增 Memoji 功能，能加入 FaceTime 及 Live Chat 中使用。（圖／翻攝 Apple）
▲蘋果官網上以 Apple ID 登錄，即可搶先下載公測版本的 iOS12 。（圖／翻攝 Apple）
目前，只要於蘋果官網上以 Apple ID 登錄，並且將 iPhone 備份後，即可下載公測版本的 iOS12 ，至於正式版預計今（ 2018 ）年秋季推出。
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》