義大利一輕型飛機迫降後起火爆炸 未造成人員傷亡北京新浪網 (2018-06-27 13:15)
原標題：義大利一架輕型飛機迫降後起火爆炸 未造成人員傷亡
中新網6月27日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，日前，義大利拉齊奧大區內圖諾市郊發生了一起輕型飛機墜毀事件，一架剛剛起飛不久的輕型飛機，突然發動機熄火被迫滑行迫降。飛機在滑行迫降過程中，與高壓電線發生意外碰撞落地後起火爆炸。事故未造成人員傷亡。
據報導，事件發生在晚上7時30分，當時一架從格魯諾萊航空俱樂部起飛的輕型飛機，行至到羅馬南部60公里左右的內圖諾市附近，飛機發動機突然熄火。機上的駕駛員立即啟動滑翔裝置，準備將飛機迫降到地面公路。
飛機在迫降過程中，由於飛機左側機翼與高壓電線發生碰觸，導致飛機起火。值得慶幸的是在飛機墜地的瞬間，機上搭載的兩名經驗豐富的駕駛員迅速脫離了飛機，逃到了安全地帶，在飛機爆炸中幸免於難。
目前，關於飛機的事故具體原因，有關方面正在做進一步調查，（京鶯）
關鍵字：
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Rech18 沐浴乳．麗仕 沐浴乳．Sofei 沐浴乳．菲蘇德美 沐浴乳．艾草沐浴乳．男性 沐浴乳．蜜妮 沐浴乳．施巴 沐浴乳．男性沐浴乳．DUSKIN 沐浴乳．洗髮沐浴乳．AVALON 沐浴乳．美琪 沐浴乳．嬌生 PH5.5 沐浴乳．沐浴乳 澎澎．naive 沐浴乳．ROYAL 沐浴乳．沙威隆 沐浴乳．沐浴乳 Chanel．Citrus 沐浴乳．高絲 沐浴乳．白雪沐浴乳．EVE 沐浴乳．沐浴乳 lux．HAPPY BATH 沐浴乳．沐浴乳 600ml．080 沐浴乳．日本 沐浴乳．白雪 沐浴乳．Hempz 沐浴乳
- SEIKO 精工SPIRIT 太陽能 鈦 簡單時尚男錶(白/39mm) SBPX10
- RayBan太陽眼鏡 經典品牌/金-藍鏡片#RB3592 001F7大版
- 【IDEA】羅德加寬頭枕型高背人體工學電腦椅/商務辦公椅(加
- 【OZ 歐舒】傑登4尺雙色碗盤櫃(整組上+下)
- 《今周刊》1年52期 +《康健雜誌》1年12期
- COACH 經典LOGO烙印皮革尼龍拼接單背後背包.黑 F56877
- 【ALBA】日期顯示藍寶石水晶玻璃防水不鏽鋼手錶 銀黑色 28m
- O-ni O-ni真皮新款韓版牛皮手拿包男士純色壓花長方包JDJ-S1
- 【ABOSS】艾利4x7尺四抽浮雕胡桃衣櫥/衣櫃
- 【野獸國】EAA-015R 星際大戰:原力覺醒 第一軍團風暴兵 鎮
貓咪託運竟逃脫走失 馬航衰事再添一樁【中央社】
泰國被評為最危險旅遊國家 你還敢去嗎？【北京新浪網】
奈諧星娶充氣娃娃 讚不嘮叨不會出牆【中廣新聞網】
尼泊爾加迪·貝塔克宮震后重修完成【北京新浪網】