原標題：義大利一架輕型飛機迫降後起火爆炸 未造成人員傷亡

中新網6月27日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，日前，義大利拉齊奧大區內圖諾市郊發生了一起輕型飛機墜毀事件，一架剛剛起飛不久的輕型飛機，突然發動機熄火被迫滑行迫降。飛機在滑行迫降過程中，與高壓電線發生意外碰撞落地後起火爆炸。事故未造成人員傷亡。

據報導，事件發生在晚上7時30分，當時一架從格魯諾萊航空俱樂部起飛的輕型飛機，行至到羅馬南部60公里左右的內圖諾市附近，飛機發動機突然熄火。機上的駕駛員立即啟動滑翔裝置，準備將飛機迫降到地面公路。

飛機在迫降過程中，由於飛機左側機翼與高壓電線發生碰觸，導致飛機起火。值得慶幸的是在飛機墜地的瞬間，機上搭載的兩名經驗豐富的駕駛員迅速脫離了飛機，逃到了安全地帶，在飛機爆炸中幸免於難。

目前，關於飛機的事故具體原因，有關方面正在做進一步調查，（京鶯）