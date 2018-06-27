澳華人女子失蹤半月遺體未尋回 父母吁公眾協助北京新浪網 (2018-06-27 13:20)
原標題：澳華人女子失蹤半月遺體未尋回 父母吁公眾協助
中新網6月27日電 據美國中文網綜合報導，家住澳大利亞悉尼的28歲俞姓中國女子已失蹤超過半個月，目前警方已拘捕一名19歲董姓男子，指控其犯下謀殺罪，但俞女士的遺體至今下落不明。當地時間6月26日，俞女士的父母出席了新南威爾士警方舉行的媒體發佈會，請求公眾幫忙尋找愛女。
俞父在發佈會上，用英文宣讀了一份聲明：「我們的女兒已經失蹤18天了，我們悲痛萬分，每天晚上都睡不著，我太太眼淚都哭幹了。」
「我們去顧林凱國家公園（Kuring-Gai）尋找女兒，想去每個車站貼尋人啟事，尋求所有人的幫助。」俞父表示。
俞母何女士坐在丈夫旁邊，一直哭泣。兩人向在座的媒體分發了尋人啟事傳單。
警方負責人路易斯（Kerrie-Anne Lewis）在現場表示，俞女士的父母十分傷心。「他們對女兒還活在世上抱有一絲希望。」路易斯說：「我們需要社區的協助，提供給我們任何能找到俞女士的線索。」
警方介紹稱，俞女士在當地時間2018年6月8日晚7時15分左右，與在中國的家人最後一次通話。次日，她的一名室友向警方報告了她的失蹤。當地時間6月9日，俞女士所駕駛的白色轎車出現在距離其家4公裡外的地方。經過調查，警方於當地時間6月12日逮捕並指控俞女士的另一名室友、19歲男子董某犯下謀殺罪。
警方向媒體透露，警方對俞女士的搜索範圍廣泛且深入。在騎警和海上警察的大規模搜索后，警方隨後將會出動警犬幫助尋找。
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