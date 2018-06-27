【佛山共有產權房來了：個人最低出資六成，5年後可售】《佛山市開展共有產權住房政策探索試點工作方案（徵求意見稿）》公佈，佛山提出，共有產權住房配售價格應充分考慮供應對象的支付能力，一般低於同期同地段樓盤普通商品住房銷售價格的10-20%；個人出資比例最低六成，其餘部分產權份額由政府承擔；購買5年後可上市出售，但明確同等條件下，政府享有優先購買權。（21世紀經濟報導）