新華社北京6月27日電（記者丁小溪）記者27日從鐵路公安局獲悉，全國鐵路公安機關充分發揮站車優勢，織牢織密緝毒網路，今年以來破獲毒品案件2101起，抓獲犯罪嫌疑人1994人。

數據顯示，今年以來，全國鐵路公安機關順線追擊，深挖犯罪，搗毀制毒窩點4處，打掉制販毒團伙17個，繳獲冰毒和海洛因500餘公斤、大麻葉5.1噸等一大批毒品，查獲涉毒在逃人員501人。

據了解，各地鐵路警方認真研判毒品犯罪形勢，明確重點車站、重點列車，健全相關資料檔案，通過公佈舉報電話等形式，擴大線索搜集渠道。在偵破毒品案件中，實行多部門聯合作戰，綜合各類數據分析研判，不放過任何蛛絲馬跡。

此外，各地鐵路警方還強化相互間信息交流，加強與地方公安機關的溝通，完善情報互通、信息共享、聯合作戰等制度，共同打擊毒品犯罪。