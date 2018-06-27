鐵路公安機關今年以來破獲毒品案件2101起北京新浪網 (2018-06-27 13:16)
新華社北京6月27日電（記者丁小溪）記者27日從鐵路公安局獲悉，全國鐵路公安機關充分發揮站車優勢，織牢織密緝毒網路，今年以來破獲毒品案件2101起，抓獲犯罪嫌疑人1994人。
數據顯示，今年以來，全國鐵路公安機關順線追擊，深挖犯罪，搗毀制毒窩點4處，打掉制販毒團伙17個，繳獲冰毒和海洛因500餘公斤、大麻葉5.1噸等一大批毒品，查獲涉毒在逃人員501人。
據了解，各地鐵路警方認真研判毒品犯罪形勢，明確重點車站、重點列車，健全相關資料檔案，通過公佈舉報電話等形式，擴大線索搜集渠道。在偵破毒品案件中，實行多部門聯合作戰，綜合各類數據分析研判，不放過任何蛛絲馬跡。
此外，各地鐵路警方還強化相互間信息交流，加強與地方公安機關的溝通，完善情報互通、信息共享、聯合作戰等制度，共同打擊毒品犯罪。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Oris 豪利時 Artelier 藝術家月相盈虧機械錶-銀/40mm 01781
- LisaVicky學院風格側伸縮低跟短靴-黑色
- 【野獸國】EAA-007 星際大戰 曙光乍現: 帝國沙漠兵
- FitFlop TM-UBERKNIT SLIP-ON BALLERINA灰/金蔥
- Georg Jensen Savannah 水晶 純銀項鍊
- CASIO 卡西歐 EDIFICE 日系頂級限量藍寶石鏡面 三眼時尚男
- 【Jo Malone】紅玫瑰香氛工藝蠟燭 200g
- HUGO BOSS眼鏡 經典方框款/深藍#HB0937 CRCT
- K-Swiss Court Pro II CMF 休閒運動鞋-男-深藍/灰
- Deseno 棉花糖-20吋PC鏡面細鋁框行李箱(白色)
鳳金理財:美元繼續飆漲 黃金跌跌不休無藥可救【北京新浪網】
輸的一方更有利？英格蘭vs比利時恐成最無聊比賽【北京新浪網】
張堯浠:美指與經濟顯回落跡象 黃金臨PCE重磅有反彈【北京新浪網】
美國要讓伊朗原油出口為「0」?不現實！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》