美國通用電氣（GE）、科技和石油股周二（26日）造好，助美股收復上日部分失地，但全球貿易關係仍緊張，美股升幅受限制，道指雖然曾反彈最多131點，但尾市只升30點。

港股今早高開76點報28957點，在「三桶油」及油服股顯著造好下，大市一度升至107點，高見28988點逼近兩萬九．但內房股持續受壓，加上人幣急挫，中資金融股走低，港股由升轉跌，半日最多挫174點低見28706點．最終午收跌167點或0.58%，報28713點．半日主板成交503.4億元。

國指跌111點或1%，報11007點．滬指跌12點或0.45%，報2831點。

油價漲「三桶油」造好，內房續跌碧桂園最差藍籌

美國期油一個月以來首次升破70美元，石油股造好，中海油（00883）上升4.45%，報13.14元，暫為最佳藍籌；中石油（00857）漲1.4%，報5.78元；中石化（00386）上升1.01%，報6.97元。

油服股同樣走高，中海油田服務（02883）上升1.23%，報7.4元；中石化煉化工程（02386）上升3.96%，報8.14元。

內房沽壓續現，碧桂園（02007）下跌5.52%，報13元，為半日最差藍籌；恆大（03333）下跌7.15%，報19.36元；融創（01918）下跌7.22%，報25.7元；中海外（00688）下跌2.91%，報25元．湖南長沙市在限購政策收緊后又宣布，限購區域內存量房交易個稅核定徵收率由1%調整為2%，非住房個人所得稅核定徵收率由1.88%調整為2%，自7月12日起施行。

恆大健康（00708）昨日（26日）炒作入主法拉第未來（FF）消息，股價急彈六成六，半日下跌3.92%，報7.36元。

中資航空股全線受壓，太和沽大酒店研派息急彈高

人民幣急挫，加上油價急升，中資航空股全線下跌，國航（00753）下跌4.97%，報7.46元；東航（00670）下跌2.66%，報5.5元；南航（01055）下跌6.55%，報6.28元。

太和（00718）擬沽大酒店（00045）股份研派息，前早彈19.4%報0.8元，為半日最大升幅個股；後者軟1.76%，報11.18元。

順騰（00932）今日放榜，大成交急配合下，股價瀉29.29%，報0.495元，為半日最大跌幅個股。

重磅股方面，港交所（00388）下跌1.69%，報232.8元；匯控（00005）無升跌，報73.5元；友邦（01299）下跌0.52%，報67.3元；騰訊（00700）下跌0.78%，報383元；中移動（00941）下跌0.86%，報68.9元。

沈慶洪：國際油價上升空間有限，石油股不宜高追

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟通通訊社》表示，美國早前提及將於下周五（7月6日）正式向中國500億美元進口商品徵收關稅，由於美國亦鐵定對盟友征關稅，預期美方對實施的關稅措施會勢在必行，而市場大致消化該利淡消息，應不至於對大市造成太大影響．不過，後市關鍵在於美國總統特朗普會否將徵稅商品由500億美元加碼至2000億美元，亦意味貿易戰風險升級，屆時港股有很大機會進一步下跌。

然而，港股由月初高位31521點不斷回落，以昨日低位28505點計，不足一個月已回調3000點或9%，調整幅度相當大，故技術上港股有條件反彈，但受制於貿易戰因素，反彈空間不會太大，暫以250天線（29333點）作阻力。

板塊方面，沈慶洪認為，雖然油價近日顯著走強，帶動石油股造好，但隨著油價上升，美國有很大誘因增產，加上受貿易戰及美元上升等因素影響，油價再升的空間不會太大，中海油要重上14元以上高位有相當大阻力，建議持石油股的投資者宜在高位食胡。