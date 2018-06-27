波音研發超音速客機 未來三小時飛越太平洋北京新浪網 (2018-06-27 13:20)
新浪美股訊 日期:27日消息，波音公司周二在亞特蘭大一次航空會議上首次公佈了其超音速客機的概念圖，這款飛機的最高速度理論上可達5馬赫，相當於時速3500英里（約5600公里），是已停產的法國協和式客機的兩倍多，從洛杉磯飛往東京只需三小時，從紐約到倫敦只需兩小時。
波音表示，這款這款尚未命名的新客機能在9.5萬英尺（近2.9萬米）的高度飛行，這也比協和客機高了3萬英尺（約9100米）。
新客機將比公務機大，但比波音737小，預計將從2030年代末開始提供服務。
波音超音速首席科學家鮑克特（Kevin Bowcutt）說，10年內軍用超音速飛機就能翱翔天際，可是要把相關技術應用在商業市場，還需要花較長的時間。他指出，商用客機牽涉的範圍很廣，其中包括市場、法規與環保要求等，因此當這一切都水到渠成時，新飛機就會出現。
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