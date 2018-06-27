吐槽不停，歡樂不止，新浪NBA神吐槽欄目繼續登場！

子言書菱：籌碼不夠，兒子來湊！

已把幺弦撥怨極弦能說：卧槽，太子爺沒了？老李的江山給誰啊？難道劉皇叔篡位啦？

這昵稱要用一年呢：里弗斯：捨不得孩子套不著狼

合肥小書生：我巫其實就是缺一個好的第六人，這下好了，有沃爾打第六人就讓人放心了

陳陳陳振z丶：狸貓換太子？

kennyleeee：退役嗎

許墨墨先生：找工作，直接跟老闆談！

TrafalgarJason：所以這是老漢來CBA的實錘？

阿吉莫花花兒：老詹去76人的話，蕾哈娜是不是就會喜歡恩比德了

吃雞達人-：恩比德是借招募詹姆斯接近蕾哈娜

吃什麼吃不許吃：蕾哈娜至少會現場看球

已把幺弦撥怨極弦能說：十動然拒系列

一缸西瓜汁：錯了，恩比德的目標其實是蕾哈娜

Neo西西一號：他的選擇是：那英老師！

我是孤傲的逗比_：周杰倫老師：別走 走了我們咋混

杯神力大的西梅：來洛杉磯 wifi網速快

1張1弛1世界：將在休斯頓時間7月4日宣布決定

（所有言論均來自網友智慧，不代表新浪NBA觀點）

掃碼關注新浪NBA公眾號，獲取最新最快的NBA資訊！