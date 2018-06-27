英格蘭即將迎來與比利時的小組頭名之爭，兩隊賽前都被曝出將使用替補陣容出戰，以避免得到小組第一。但多家英國媒體認為，英格蘭頭號射手哈里-凱恩仍然將佔據一個首發名額。

哈里-凱恩在與巴拿馬的比賽中攻入3球上演帽子戲法，幫助英格蘭6-1大勝對手。目前，凱恩以5粒進球領跑射手榜，他也在金靴賠率榜上獨自領先。目前凱恩出戰兩場，共上場153分鐘，他在上演帽子戲法后被隊友瓦爾迪替換下場。

英格蘭主帥索斯蓋特透露他將在這場位於加里寧格勒的比賽中對陣容做出調整。但是，凱恩有信心在比賽一開始就有所收穫，他將在下半場被替換下場，給替補球員登場機會。

索斯蓋特評價凱恩說道：「他每場比賽的進球都很出色，他在世界杯前就展現了能力，現在在世界杯上，他證明了自己的價值！」索斯蓋特知道，凱恩可以奪得世界杯的最佳射手，「我知道他已經感到非常驕傲了，在英格蘭隊的世界杯進球數上，他只排在萊因克爾（10球）之後，對他來說這是巨大的成就。而且，凱恩是球隊隊長，他知道球隊能走得多遠，將決定外界對於他的評價。凱恩希望可以為球隊做出貢獻，不過他也知道，僅僅個人取得進球，但球隊沒有贏得比賽，這是遠遠不夠的。」

當被問到凱恩是否會在對陣比利時比賽出場時，索斯蓋特回答：「作為一名教練，你首先需要考慮的是整支隊伍，其次你才會想到隊員以及他們自身的處境。我們很難找到這個平衡點，不過我相信我們可以搞定這些。」

此外，丹尼-羅斯與卡希爾預計將在與比利時的比賽中登場，阿里也有望回歸。而特里皮爾與馬圭爾將被替換下場，他們在對陣巴拿馬的比賽中出戰。另一位球員德爾夫預計將會登場，在比賽結束后，他將趕回英國看望自己的妻子，他的妻子預計周六分娩，德爾夫將迎來自己第三個孩子。這位英格蘭大將準備在淘汰賽開始前趕回俄羅斯。

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（邁克爾）