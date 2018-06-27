原標題：鼓勵「主動棄領」養老金：這哪是為國分憂，分明是添亂！ | 新京報快評

無論何時，千萬不可打養老金的主意。

文| 舒勝祥

「我市市民要多為國家想，現在養老金緊缺，大家不能只顧自己不顧國家，對於這種只顧自己利益的行為，卻不為國家考慮的個人，已經喪失了做人的基本資格，應該受到法律的嚴懲，建議沒收財產，直接驅逐出境。」——今天，宜春市人力資源和社會保障局官網上的一則市民留言引發熱議。

據悉，發佈留言者自稱是宜春市老年大學學員，他建議鼓勵市民主動申請放棄領取養老金，「2020年1月起，對仍舊不主動申請的個人採取直接划扣社保金的辦法，列入黑名單，並移送公安機關嚴肅處理。」

▲市民建議原文截圖。

眾所周知，公民參加養老保險，達到退休年齡時累計繳費滿15年，就能按月領取養老金——這是社會保險法的明確規定。對參保公民來說，退休后依法領取養老金，既是最起碼的參保權利，也是最核心的參保目的。

保障參保者的基本生活和基本需要，是建立社保制度的意義所在。倘若退休后不能依法領取養老金，或者必須「主動放棄」養老金，必然會讓社保制度喪失正常運轉的可能。如果參保變成了「無償捐款」，大伙兒參保意願冰封至零，社保制度也就名存實亡了。

明乎此，再來看宜春市這位「老年大學學員」的建議，與其說是建議相關部門鼓勵個人「主動放棄」養老金，不如說是要求「限期放棄」養老金。因為，到期如果不「主動申請」，竟然會被「移送公安機關」，直至「沒收財產」「驅逐出境」。

這位老同志也許的確是「為國家著想」，想為「養老金緊缺」想個「好辦法」，自己經濟條件應該還不錯，覺得其他老人也興許不差那點養老金。但是說實話，整條建議使用的都是近乎「大字報」的語言與邏輯，不僅無視公民個人權利，而且只看到了養老金短缺的問題表面，沒有看到破壞契約的可怕之處。

社保制度的建立是為了給退休老人生活兜底，鼓勵「主動放棄」養老金的建議，違背了社保制度建立的初衷。更何況，發展的根本目的，是要增進民生福祉，不能在退休老人的養老金上，做毫無誠信的減法文章。

對大多數的退休老人來說，養老金幾乎是他們唯一的收入，是他們維持基本生活需要不可或缺的救命錢。鼓勵市民「主動放棄」養老金的建議，不僅全無可行性，在社會效應上也挺糟糕。

當地官方已經明確回復，該建議涉嫌違法，不具可行性。不過，因為該建議實在過於奇葩，經網路傳播后，還是引起了巨大關注。其實，個人言論奇葩一點並不可怕，人們真正擔心的是某些官員也會這樣想。

鼓勵「主動放棄」養老金的奇葩建議，對各地政府部門，未嘗不是一個提醒：無論何時，千萬不可打養老金的主意，依法足額發放養老金，是必須履行的法律義務和契約責任。